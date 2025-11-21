Разработка РФ поможет ИИ лучше анализировать цепочки действий пользователей

Работа этого подхода уже была успешно проверена на нескольких обезличенных наборах данных, в том числе связанных с предпочтениями любителей кино и действиями клиентов финансовых организаций. Использование нового алгоритма значительно повысило качество работы ИИ, обученного на «переведенных» наборах сведений, что в перспективе позволит формировать более детализированные профили пользователей и лучше подготавливать рекомендации и предложения для них.