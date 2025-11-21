Ричмонд
Лукашенко поручил до 1 января внести ему согласованные предложения по совершенствованию научной сферы

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до 1 января внести ему согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На совещании председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник внес ряд предложений по совершенствованию научной деятельности.

Александр Лукашенко поручил премьер-министру рассмотреть соответствующие вопросы в правительстве с привлечением при необходимости других ответственных. «По всем вопросам принять решения. По всем! До 1 января мне доложить для того, чтобы я это формализовал. Естественно, ваши предложения (главы НАН. — Прим. БЕЛТА) лягут в основу», — поручил он.

Президент напомнил, чтобы те акценты, которые он расставил в начале совещания в части статуса ученых, результативности их работы и в целом роли науки для будущего развития страны, были обязательно учтены в итоговом варианте предложений.

«За мной задержки не будет. Обещаю, что в течение суток все внесенные вами документы и правительством будут подписаны Президентом. Надо, чтобы с 1 января мы начали работать», — заверил глава государства.

Руководителю НАН Владимиру Каранику Александр Лукашенко еще раз напомнил о задаче заняться кадрами, определиться, с кем дальше работать. «Надо подключить Президента — пожалуйста, правительство — пожалуйста», — сказал он.

«До 1 января все вопросы! — еще раз подчеркнул белорусский лидер. — Чтобы ученые нам не сказали, что мы чего-то не доработали».

