Разработан подход для более точной оценки здоровья сердечной мышцы

К такому выводу пришла группа российских исследователей под руководством старшего научного сотрудника ИТЭБ РАН (Пущино) Ивана Вихлянцева. Титин представляет собой один из самых крупных пептидов человеческого организма, который играет важную роль в работе мышечных клеток. Благодаря большой длине он обладает множеством форм, функции которых не до конца изучены биологами. Российские ученые всесторонне изучили все известные сведения о том, какую роль играют вариации титина в работе сердечных мышц и в сокращениях их основных структурных элементов, так называемых саркомеров. Это позволило им выделить ключевые биомаркеры, позволяющие оценивать состояние этих клеток и выявлять первые признаки развития болезни.