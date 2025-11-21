Ричмонд
В Волгограде на время ремонта участок Третьей Продольной сузят до двух полос

Изменения начнут действовать в эту пятницу, 21 ноября.

На время ремонта путепровода № 8 введено ограничение движения автомобилей по Третьей Продольной магистрали путем частичного сужения проезжей части.

Так, на участке, который начинается от улицы Менделеева в Краснооктябрьском районе и заканчивается проездом Дорожников в Дзержинском, для транспорта будут доступны 2 из 3 полос. Сужение коснется части дороги, которая ведет в сторону проспекта имени Маршала Жукова.

Объехать места проведения работ автомобилисты могут по улицам Менделеева, Лермонтова и Землячки.