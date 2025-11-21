Верховный муфтий России Талгат Таджуддин посетил Казань

Председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин посетил Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана. Делегация во главе с верховным муфтием прибыла в Казань для участия в мероприятиях, посвященных 45-летию его религиозной деятельности.