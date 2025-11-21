Создана платформа для автоматизации научных экспериментов с ИИ

В мае 2025 года компания DeepMind, один из ведущих разработчиков научного ИИ в мире, заявила о создании системы AlphaEvolve — эволюционного алгоритма, способного самостоятельно искать решения для произвольных математических или научных задач, а также разрабатывать новые компьютерные алгоритмы при помощи больших языковых моделей. По словам ее создателей, ИИ смог повторить успехи человека в поисках возможных решений для большинства пока нерешенных математических задач, и достиг лучшего результата в 20% случаев.