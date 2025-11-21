В ходе Конгресса молодых ученых в Сириусе пройдет уличный фестиваль науки

В программе открытого лектория научно-популярные лекции. Заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Брызгалина расскажет об этике искусственного интеллекта. Молодые ученые Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Екатерина Филимоненко и Ирина Оберемок — о том, как изменение климата и мерзлота влияют на состояние почв, а старший научный сотрудник отдела молекулярных биотехнологий Института цитологии и генетики СО РАН Вениамин Фишман расскажет об исследовании моделей языка ДНК в геномике.