В Калининграде назвали имена лауреатов премии «Органист года — 2025»

Церемония вручения наград лауреатам Всероссийской премии «Органист года — 2025» состоялась в Калининграде. Событие прошло в Кафедральном соборе на острове Канта в шестой раз в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Жюри выбрало лауреатов в нескольких номинациях. Основных всегда четыре: «Персона», «Вклад в профессию», «За самую оригинальную и концептуальную программу» и «Дебют». Еще есть дополнительные, которые меняются в зависимости от индивидуальностей музыкантов. В 2025 году в их числе «Просветительство», «Вклад в развитие органов России», «Развитие органной традиции в Татарстане» и «Создание культурных мостов».
Церемония награждения состоялась 3 ноября. Персоной 2025 года признали заслуженного артиста России, профессора Санкт-Петербургской консерватории Даниэля Зарецкого. За вклад в профессию наградили солистку Пермской филармонии Евгению Камянскую. Органистка Челябинской филармонии Лариса Тимшина стала лауреатом в номинацию «За самую оригинальную и концептуальную программу». Дебютом года выбрали студента Новосибирской государственной консерватории Дениза Онала.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.