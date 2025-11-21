Ричмонд
В Ростове у семьи бывшего сотрудника ФНС изъяли имущество на 100 млн рублей

Имущество, приобретенное на подозрительные доходы, изъяли через суд в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по решению суда в доход государства изъяли недвижимость общей стоимостью более 100 млн рублей. Это сделали после того, как экс-начальник межрайонной инспекции ФНС не смог подтвердить свои доходы, сообщает пресс-служба донской прокуратуры.

Специалисты надзорного ведомства выяснили, что близкие и родственники бывшего сотрудника налоговой службы внезапно стали обладателями жилых помещений, мест для парковки транспорта и земельных участков. Все приобретения были сделаны на подозрительные средства.

В итоге требование об изъятии имущества утвердили в судебном порядке. Также законность одобренной меры подтвердили в судах вышестоящих инстанций. На данный момент прокуратура контролирует исполнение вынесенных решений.

