В Ростове у семьи бывшего сотрудника ФНС изъяли имущество на 100 млн рублей

В Ростовской области по решению суда в доход государства изъяли недвижимость общей стоимостью более 100 млн рублей. Это сделали после того, как экс-начальник межрайонной инспекции ФНС не смог подтвердить свои доходы, сообщает пресс-служба донской прокуратуры.