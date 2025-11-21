Ричмонд
В Ростове завершили ремонт шестикилометрового участка улицы Нансена

В Ростове завершили капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Нансена.

Источник: группа ВК Минтранса Ростовской области

Работы проводились на двух участках общей протяженностью более 6 километров: между улицей Мечникова и проспектом Театральным, а также между улицей Шеболдаева и переулком Дальним.

Об этом сообщили в региональном Минтрансе. На ремонт важной для города транспортной артерии было направлено 225,8 миллиона рублей, из которых 223,5 миллиона выделили из дорожного фонда Ростовской области. Как отмечают в региональном Минтрансе, улица Нансена имеет особое значение для городской инфраструктуры — она входит в число 22 улиц, где разрешено движение грузового транспорта в рамках грузового каркаса Ростова.

Кроме того, по обновленной дороге продолжают курсировать автобусы маршрутов № № 51, 61 и 81.