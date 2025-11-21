В Санкт-Петербурге отремонтировали дороги, ведущие к военным мемориалам

Так, в Северной столице завершено обновление проезжей части одной из самых оживленных магистралей города — Московского проспекта. Работы проводились на двухкилометровом участке от Кузнецовской улицы до Лиговского проспекта. Дорога ведет к Московскому парку Победы. Вход в него украшают пропилеи, за ними расположен монументальный фонтан «Венок Славы», от которого берет начало аллея Героев.