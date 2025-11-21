В Санкт-Петербурге отремонтировали дороги, ведущие к военным мемориалам

Масштабный ремонт дорог, ведущих к мемориалам Великой Отечественной войны, завершился в Санкт-Петербурге. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Так, в Северной столице завершено обновление проезжей части одной из самых оживленных магистралей города — Московского проспекта. Работы проводились на двухкилометровом участке от Кузнецовской улицы до Лиговского проспекта. Дорога ведет к Московскому парку Победы. Вход в него украшают пропилеи, за ними расположен монументальный фонтан «Венок Славы», от которого берет начало аллея Героев.
В Приморском районе отремонтировали улицу Савушкина. Работы проводились на участке от набережной Черной речки до Планерной улицы. Всего подрядная организация уложила на объекте более 95 тыс. кв. м нового покрытия. Улица носит имя Героя Советского Союза Александра Савушкина. Его подвиги увековечены в расположенном неподалеку сквере Военных летчиков, где установлен памятник Героям Советского Союза.
В Василеостровском районе дорожники обновили Морскую набережную протяженностью более 3 км. Специалисты заменили люки колодцев, привели в порядок свыше 56 тыс. кв. м асфальта на проезжей части и нанесли новую разметку. Эта дорога ведет к памятнику крейсеру «Киров». Мемориал установлен в память о подвиге Краснознаменного крейсера и его экипажа в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.
В Красногвардейском районе к концу подошел ремонт проспекта Энергетиков, который ведет к Мемориалу погибшим в блокаду. Работы проводились на участке протяженностью 2,5 км: от Уткина переулка до Большой Пороховской улицы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.