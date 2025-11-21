В селе Кочубеевском на Ставрополье высадят более 150 молодых деревьев

«Важно не просто посадить деревья, а чтобы они радовали глаз жителей. Поэтому мы подошли к вопросу серьезно: обратились к ученым, которые подтвердили, что для нас более всего подходят два вида клена и катальпа. Мы объявили голосование в социальных сетях, и жители с большим отрывом выбрали зеленый клен», — отметил глава Кочубеевского муниципального округа Олег Борзов.