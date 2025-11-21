В селе Кочубеевском на Ставрополье высадят более 150 молодых деревьев

Свыше 150 саженцев деревьев укоренят на улице Ленина в селе Кочубеевском Ставропольского края, сообщили в правительстве региона. Озеленение проведут в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
На территории высадят молодые клены. Они легко приживутся в местном климате. Также до конца года в округе планируют укоренить еще 200 деревьев. Всего к 2030 году там намерены посадить около 10 тыс. молодых растений.
«Важно не просто посадить деревья, а чтобы они радовали глаз жителей. Поэтому мы подошли к вопросу серьезно: обратились к ученым, которые подтвердили, что для нас более всего подходят два вида клена и катальпа. Мы объявили голосование в социальных сетях, и жители с большим отрывом выбрали зеленый клен», — отметил глава Кочубеевского муниципального округа Олег Борзов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.