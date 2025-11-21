Музыканты группы «Вирус!» заявили, что не продадут свои песни ни за какие деньги

Ольга: Мы вообще не устаем друг от друга, потому что абсолютно разные — и в этом наша сила. Cовпадаем в важном, но при этом умеем слышать друг друга, идти на компромиссы, нормально воспринимать критику. Я недавно кому-то объясняла: Юра — огонь, я — земля. Если один вспылит, другой успокоит; если у кого-то упадническое настроение, второй поддержит. Мы все время в этом взаимном балансе. Поэтому у нас никогда не было моментов, когда «все, расходимся» или, не дай Бог, каких-то денежных разборок, как это бывает у многих других коллективов. И еще важно, что мы все делаем вместе. У нас нет такого, что один пишет и придумывает, а второй просто выходит на сцену. Мы всегда оба участвуем во всех творческих процессах.