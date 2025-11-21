Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация назвала провокацией сообщения о закрытом небе над Внуково

Росавиация опровергла введение ограничений на прием и отправку самолетов в московском аэропорту Внуково.

Источник: РИА "Новости"

«Пресс-служба Росавиации НЕ сообщала о введении каких-либо ограничений на работу аэропорта Внуково», — написал представитель ведомства Артем Кореняко в своем телеграм-канале. По его словам, воздушная гавань работает штатно.

«Прошу не поддаваться на провокационные сообщения ряда ТГ-каналов и традиционных медиа», — добавил он.

В ночь на пятницу, 21 ноября, начиная с 02:45 мск ограничения вводились по соображением безопасности в аэропортах ряда городов страны: Саратове, Тамбове, Казани, Самаре, Нижнекамске, Краснодаре, Ижевске и Волгограде. Позднее они были сняты, за исключением Ижевска и Волгограда, следует из сообщений Кореняко.

Небо над Внуково последний раз временно закрывали в связи с атакой БПЛА 18 ноября. Также план «Ковер» был объявлен в Шереметьево. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил тогда, что летевшие на Москву дроны были уничтожены ПВО, после этого ограничения во Внуково и Шереметьево сняли.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше