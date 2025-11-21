Росавиация назвала провокацией сообщения о закрытом небе над Внуково

«Пресс-служба Росавиации НЕ сообщала о введении каких-либо ограничений на работу аэропорта Внуково», — написал представитель ведомства Артем Кореняко в своем телеграм-канале. По его словам, воздушная гавань работает штатно.
«Прошу не поддаваться на провокационные сообщения ряда ТГ-каналов и традиционных медиа», — добавил он.
В ночь на пятницу, 21 ноября, начиная с 02:45 мск ограничения вводились по соображением безопасности в аэропортах ряда городов страны: Саратове, Тамбове, Казани, Самаре, Нижнекамске, Краснодаре, Ижевске и Волгограде. Позднее они были сняты, за исключением Ижевска и Волгограда, следует из сообщений Кореняко.
Небо над Внуково последний раз временно закрывали в связи с атакой БПЛА 18 ноября. Также план «Ковер» был объявлен в Шереметьево. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил тогда, что летевшие на Москву дроны были уничтожены ПВО, после этого ограничения во Внуково и Шереметьево сняли.