В поселке Ягодное на Колыме открыли мемориальную комнату Варлама Шаламова

Посетители увидят книги писателя и подлинные вещи лагерного быта.

Мемориальная комната писателя Варлама Шаламова открылась в Центре культуры поселка Ягодное Магаданской области. Его модернизировали в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.

В церемонии торжественного открытия нового пространства приняли участие представители местной администрации, работники культуры и знаменитый ягоднинский краевед Иван Паникаров. Подчеркивается, что в мемориальной комнате представлены более 100 экспонатов. Посетители смогут увидеть книги писателя, фотографии, документы, подлинные вещи лагерного быта, в том числе посуду, телогрейку, фрагменты колючей проволоки и другое.

Одними из первых экспозицию посетят школьники Ягодного. В будущем для центра культуры планируют приобрести аудиогиды для экскурсий.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.