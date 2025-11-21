В поселке Ягодное на Колыме открыли мемориальную комнату Варлама Шаламова

Мемориальная комната писателя Варлама Шаламова открылась в Центре культуры поселка Ягодное Магаданской области. Его модернизировали в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.
В церемонии торжественного открытия нового пространства приняли участие представители местной администрации, работники культуры и знаменитый ягоднинский краевед Иван Паникаров. Подчеркивается, что в мемориальной комнате представлены более 100 экспонатов. Посетители смогут увидеть книги писателя, фотографии, документы, подлинные вещи лагерного быта, в том числе посуду, телогрейку, фрагменты колючей проволоки и другое.
Одними из первых экспозицию посетят школьники Ягодного. В будущем для центра культуры планируют приобрести аудиогиды для экскурсий.
