В Забайкалье появился новый пункт весогабаритного контроля

Объект будет работать в тестовом режиме до 9 февраля 2026 года, после чего его введут в постоянную эксплуатацию. Это уже восьмой пункт, который появился на трассах Забайкальского края с января 2025 года. Напомним, что система состоит из комплексов фото- и видеофиксации, которые также определяют пренебрежение правилами дорожного движения: выезд на встречную полосу, превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности и другое.