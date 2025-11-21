В Забайкалье появился новый пункт весогабаритного контроля

Еще один автоматический пункт весогабаритного контроля установили на 290-м километре трассы Ивановка — Александровский Завод — Борзя в Забайкальском крае при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона.
«Пункты весогабаритного контроля предназначены для автоматического измерения веса и габаритов транспортных средств и их грузов. Их основная задача — предотвращение перегрузов, обеспечение безопасности дорожного движения и сохранность дорожной инфраструктуры. Оборудование таких пунктов позволяет автоматически взвешивать грузовые автомобили, а полученные данные в режиме реального времени передавать контролирующим органам. Это существенно повышает эффективность применения штрафных санкций к нарушителям весогабаритных параметров», — рассказала директор «Забавтодора» Елена Манхирова.
Объект будет работать в тестовом режиме до 9 февраля 2026 года, после чего его введут в постоянную эксплуатацию. Это уже восьмой пункт, который появился на трассах Забайкальского края с января 2025 года. Напомним, что система состоит из комплексов фото- и видеофиксации, которые также определяют пренебрежение правилами дорожного движения: выезд на встречную полосу, превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности и другое.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.