Новосибирские ученые испытывают на кроликах алмазное покрытие для стентов

Ученые Новосибирского НМИЦ имени Мешалкина начали испытания нового алмазного покрытия для сердечно-сосудистых стентов, чтобы повысить их безопасность и долговечность. Исследования проходят на кроликах. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
Покрытие было разработано для имплантов из никелида титана, которые могут разрушаться при длительном нахождении в организме человека. Ученые надеются, что новое покрытие не только повысит прочность стентов, но и снизит их способность вызывать образование тромбов.
В рамках эксперимента кроликам в аорту, диаметр которой составляет всего 7 миллиметров, имплантируют образцы металла с новым покрытием и без него. После сложной операции животных выхаживают, используя методики, аналогичные тем, что применяют в неонатологии и кардиохирургии для новорожденных.
В течение года ученые будут наблюдать за состоянием кроликов, анализируя их на предмет высвобождения частиц сплава. В перспективе такая технология может не только продлить срок службы протезов, но и позволить пациентам отказаться от приема разжижающих препаратов.