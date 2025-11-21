Новосибирские ученые испытывают на кроликах алмазное покрытие для стентов

В рамках эксперимента кроликам в аорту, диаметр которой составляет всего 7 миллиметров, имплантируют образцы металла с новым покрытием и без него. После сложной операции животных выхаживают, используя методики, аналогичные тем, что применяют в неонатологии и кардиохирургии для новорожденных.