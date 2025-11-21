В Омске жители потратят на новогодние подарки в среднем 15 тысяч рублей

Специалисты Avito провели опрос среди жителей Омска, чтобы выяснить, когда, где и сколько горожане планируют потратить на подарки к Новому году. Результаты показали, что большинство опрошенных предпочитают делать покупки в декабре, с бюджетом в среднем 15 000 рублей.
Из 10 опрошенных омичей восемь планируют дарить новогодние подарки. Большинство из них начинают активно готовиться к праздникам в декабре (62%). Пик покупок приходится на первые дни месяца (34%), ещё 13% начинают выбирать подарки в середине декабря. Только 36% опрошенных успевают сделать покупки в ноябре, а 2% закупаются презентами в течение всего года.
Интересно, что 81% жителей Омска предпочитают заказывать подарки через интернет-магазины или онлайн-платформы, а 34% делают это регулярно. Особенно популярен онлайн-шопинг стал среди молодёжи до 35 лет (49%), для которой удобство, широкий ассортимент и возможность избежать предновогодней суеты являются главными приоритетами.
Ожидается, что на Новый год омичи будут дарить в основном сладости (45%), косметику и парфюмерию (38%), а также игрушки (23%). Женщины чаще выбирают подарки для дома, такие как декор и украшения (30% против 16% у мужчин), а также одежду и аксессуары (28% против 21%). Мужчины, в свою очередь, чаще покупают электронику и технику (33% против 14% у женщин) или просто дарят деньги (25% против 19%). Особенно интересен тренд среди молодёжи (18−24 года), где подарки, сделанные своими руками, популярны у 22% респондентов.
В среднем жители Омска планируют потратить на подарки около 15 000 рублей. При этом мужчины в среднем тратят на 25% больше, чем женщины. 41% опрошенных рассчитывают уложиться в 5 000 рублей, 38% — от 5 000 до 15 000 рублей, 13% — от 15 000 до 30 000 рублей, а 9% готовы потратить больше.
Что касается самых желаемых подарков, то деньги занимают первое место у 28% респондентов. На втором месте — электроника (28%), затем косметика и парфюмерия (20%), ювелирные украшения (15%) и подарочные сертификаты (15%). Среди молодёжи также популярны сладости (21%), книги (16%) и подарки, сделанные своими руками (15%).
Несмотря на стандартные запросы, 52% опрошенных сталкивались с неудачными подарками. В таких случаях 30% просто оставляют их, не используя, 12% передаривают, а 7% решаются на продажу.