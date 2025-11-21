В Омске жители потратят на новогодние подарки в среднем 15 тысяч рублей

Ожидается, что на Новый год омичи будут дарить в основном сладости (45%), косметику и парфюмерию (38%), а также игрушки (23%). Женщины чаще выбирают подарки для дома, такие как декор и украшения (30% против 16% у мужчин), а также одежду и аксессуары (28% против 21%). Мужчины, в свою очередь, чаще покупают электронику и технику (33% против 14% у женщин) или просто дарят деньги (25% против 19%). Особенно интересен тренд среди молодёжи (18−24 года), где подарки, сделанные своими руками, популярны у 22% респондентов.