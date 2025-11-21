Беспрозванных: троллейбусный парк полностью обновят до конца года

В прошлом году в Калининградской области начали обновление трамваев, так как «парк — там в основном возраст больше 20 лет, давно не обновлялись». По словам губернатора, первая половина парка уже обновлена и «до конца этого года полностью на 100% обновим троллейбусный парк города».