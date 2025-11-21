В подмосковном городе Хотьково отремонтируют корпус школы № 5

Третий учебный корпус Хотьковской средней школы № 5 в Сергиево-Посадском городском округе Московской области отремонтируют по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.
«Пятую школу в Хотьково ждет масштабное обновление. Подрядчик приступает к работам по капитальному ремонту. В настоящее время ведется передача помещений, вывоз мебели и учебного оборудования. Строители подрядной организации готовятся к демонтажным работам», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.
В здании на улице Пушкина предусмотрено выполнить отделку внутренних помещений, обустроить входные группы, заменить все инженерные коммуникации и сантехнику. Также там модернизируют системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию. Планируется, что более 300 учащихся смогут вернуться к занятиям в отремонтированном корпусе 1 сентября 2026 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.