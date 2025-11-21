Ричмонд
В селе Рощинский в Башкирии открыли обновленный Дворец культуры

В кружках и секциях будут заниматься более 160 человек.

Модельный Дворец культуры села Рощинский в Республике Башкортостан открыли после модернизации, которую провели при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в администрации Стерлитамакского района.

В учреждении полностью заменили крышу, окна и двери, отремонтировали фасад, выполнили отделку внутренних помещений и улучшили электрооборудование. Еще там обустроили современный зрительный зал, зону для организации торжеств, танцевальное пространство и хоровой класс, обновили кабинеты и коридоры. Теперь занятия творческих объединений и секций для более чем 160 человек будут проводить в современных условиях.

«Мы рады открыть Дворец культуры Рощинского после комплексного обновления, которое было проведено последовательно и в полном объеме благодаря национальному проекту. Все это инвестиции в доступную культурную среду. Дворец культуры возвращается к работе как современное общественное пространство для семей, детей и старшего поколения», — отметила глава администрации Стерлитамакского района Рита Самигуллина.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.