«По всем вопросам принять решения. По всем!» Лукашенко озвучил жесткое требование до 1 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение принять решения по всем вопросам в научной сфере, установив срок до 1 января, пишет БелТА.
Так, белорусский лидер хочет, чтобы до 1 января были внесены согласованные предложения по совершенствованию и развитию научной сферы.
При этом на совещании во Дворце Независимости с 260 участниками 21 ноября главой Национальной академии наук Владимиром Караником были внесены предложения по совершенствованию научной деятельности в Беларуси. И Александр Лукашенко поручил премьер-министру Александру Турчину рассмотреть вопросы в правительстве, установив жесткие сроки.
— По всем вопросам принять решения. По всем! До 1 января мне доложить для того, чтобы я это формализовал. Естественно, ваши предложения (главы НАН. — Ред.) лягут в основу, — констатировал белорусский президент.
