Школа в Прикамье больше 1,5 лет готовила еду из неподтверждённых продуктов

На сырьё не были погашены необходимые сертификаты.

Источник: Аргументы и факты

Школа в Пермском крае больше полутора лет готовила еду из продуктов с неподтверждённым качеством, сообщает Россельхознадзор.

По данным управления по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, проблемы с документацией и продуктами возникли в одном из учреждений Бардымского округа. 7 ноября 2025 года ведомство проводило проверку в МАОУ «Тюндюковская СОШ» и выяснило, что школа на протяжении полутора лет не гасила ветеринарные сертификаты.

«С 19 февраля 2024 года по 31 октября 2025 года не осуществлено гашение 194 ветеринарных сопроводительных документов на 4,7 т молочной, мясной и рыбной продукции. Таким образом, работники допускают в пищу продукцию, не убедившись в том, что она поступила по документам, подтверждающим её качество и безопасность», — рассказывает управление Россельхознадзора.

Отсутствие подтверждений безопасности нарушает правила оформления ветеринарных документов. Образовательному учреждению объявили предостережение.