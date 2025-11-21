Ричмонд
В Новосибирске новогодние иллюминации заработают с 1 декабря

В Новосибирске состоялось заседание, посвященное подготовке города к празднованию Нового года 2026.

Источник: Мэрия Новосибирска

Основное внимание уделили оформлению городской инфраструктуры, запуску праздничных площадок и вопросам обеспечения безопасности в новогоднюю ночь. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

С 1 декабря в городе откроются несколько праздничных пространств, включая Первомайский и Театральный скверы, улицу Ленина и городские парки. В Театральном сквере будет установлена главная елка города, оформленная в русском стиле, а также пройдет основное новогоднее мероприятие с праздничными обращениями.

Первомайский сквер порадует горожан светодиодным фонтаном, световыми шарами и тоннелями, а улица Ленина станет площадкой для Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов с инсталляциями и торговыми домиками.

В этом году в Новосибирске откроются 50 ледовых площадок, катки с прокатом в Нарымском сквере, Центральном парке и на стадионе «Чкаловец», а также лыжные трассы.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске не будут закупать новую иллюминацию для украшения города.