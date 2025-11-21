В Новосибирске новогодние иллюминации заработают с 1 декабря

С 1 декабря в городе откроются несколько праздничных пространств, включая Первомайский и Театральный скверы, улицу Ленина и городские парки. В Театральном сквере будет установлена главная елка города, оформленная в русском стиле, а также пройдет основное новогоднее мероприятие с праздничными обращениями.