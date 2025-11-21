Ричмонд
Две постановки Пермской оперы номинированы на премию «Золотая маска»

Экспертный совет включил постановки в двух номинациях.

Источник: Комсомольская правда

Экспертный совет Национальной театральной премии «Золотая маска» включил в число номинантов две постановки Пермского театра и балета. За победу в двух номинациях будут бороться опера «Самсон и Далила» и балет «Орфей».

Опера композитора Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила» вышла в сотрудничестве театра и Дягилевского фестиваля. Премьерный показ состоялся 15 июня. Над оперой работали главный дирижер Пермского театра оперы и балета Владимир Ткаченко, режиссер Анна Гусева и хореограф Анастасия Пешкова. Пермская постановка представлена в номинации «Опера».

Премьера балета Игоря Стравинского «Орфей» вышла 7 апреля. Над постановкой работал творческий коллектив в составе — хореограф-постановщик Алексей Мирошниченко, музыкальный руководитель и дирижер Владимир Ткаченко, художник-постановщик Альона Пикалова, художник по костюмам Татьяна Ногинова, художник по свету Алексей Хорошев.

Пермский «Орфей» представят в номинации «Классический балет».

Для вручения XXXII театральной премии в следующем году выбрали новую культурную столицу России — Омск. Этот статус город приобрел Омск по итогам федерального конкурса. Пермь в число претендентов на церемонию вручения «Золотой маски» не вошла. Помимо Омска подали заявки Воронеж, Челябинск и Екатеринбург.