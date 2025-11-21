Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники звонят пенсионерам под видом сотрудников омской мэрии

Омичам якобы обещают какие-то новые соцвыплаты.

Источник: Комсомольская правда

Администрация города Омска обратилась к жителям с экстренным предупреждением о новом витке телефонных мошенничеств. Неизвестные лица обзванивают пожилых омичей, представляясь сотрудниками мэрии, и предлагают прийти за «социальными выплатами».

Как рассказали в мэрии, в ходе разговора злоумышленники пытаются выведать персональные данные — номера паспортов, ИНН, а также реквизиты банковских карт.

Власти подчеркивают, что городская администрация никогда не запрашивает подобную информацию по телефону и не назначает выплаты через устные уведомления.

Горожан призывают проявлять максимальную бдительность, не сообщать личные данные незнакомцам и в случае подозрительного звонка немедленно прекращать разговор.

Ранее мы писали, что омский суд наказал мошенников за подделку старинных монет.