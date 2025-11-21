Мошенники звонят пенсионерам под видом сотрудников омской мэрии

Администрация города Омска обратилась к жителям с экстренным предупреждением о новом витке телефонных мошенничеств. Неизвестные лица обзванивают пожилых омичей, представляясь сотрудниками мэрии, и предлагают прийти за «социальными выплатами».
Как рассказали в мэрии, в ходе разговора злоумышленники пытаются выведать персональные данные — номера паспортов, ИНН, а также реквизиты банковских карт.
Власти подчеркивают, что городская администрация никогда не запрашивает подобную информацию по телефону и не назначает выплаты через устные уведомления.
Горожан призывают проявлять максимальную бдительность, не сообщать личные данные незнакомцам и в случае подозрительного звонка немедленно прекращать разговор.
