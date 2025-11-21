Ричмонд
В Воронеже автохамов поймали в ловушку на улице Моисеева

Водители припарковали свои машины на газоне, когда там установили забор от нарушителей.

Источник: управа Ленинского района

В Воронеже продолжается борьба с автохамами, которые паркуются на газонах. Для защиты от нарушителей используют металлическое ограждение. Раньше такие уже установили на улице 5 Декабря рядом со школой № 12.

На этот раз рабочие комбината благоустройства Ленинского района отправились защищать зеленые островки на улице Моисеева. 20 ноября здесь установили ограждение. При этом часть автомобилей нарушителей оказалась заблокирована конструкцией со стороны дороги.

— Их путь к вызволению лежит либо через эвакуацию, либо через нарушение правил дорожного движения при движении по тротуару, — пояснили в управе. И пообещали продолжить борьбу с нарушителями правил благоустройства.