Героя России посмертно признали почетным гражданином Магаданской области

Власти Магаданской области сообщали, что 15 октября 2022 года на херсонском направлении противник крупными силами атаковал позиции взвода старшего лейтенанта Ивана Кабанова. Получив контузию и продолжая вести за собой подчиненных, он вступил в рукопашную схватку с противником, в ходе которой получил смертельное ранение. Указом президента Российской Федерации от 24 октября 2022 года награжден медалью «За отвагу». 11 февраля 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, глава государства присвоил Кабанову звание Героя Российской Федерации (посмертно).