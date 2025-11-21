В Областной больнице ЕАО проведут капитальный ремонт

Капитальный ремонт проведут в Областной больнице в Биробиджане при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте по организации проектной деятельности правительства Еврейской автономной области.
В стационаре уже обновили 8 из 12 отделений. Сейчас специалисты ведут работы в хирургическом комплексе, где ранее уже открыли отремонтированный второй этаж. В помещениях улучшили инженерные коммуникации, выполнили отделку, заменили мебель и медицинское оборудование.
«В поликлинике заменены все инженерные системы — отопление, водоснабжение и канализация. На 90% готова разводка электросетей, установлены пожарная сигнализация и система оповещения. Сейчас рабочие готовят оштукатуренные стены под покраску, параллельно приводят в порядок потолки и укладывают плитку. Обратилась к подрядчику с просьбой ускорить работы, чтобы возобновить прием пациентов в ближайшее время», — отметила губернатор ЕАО Мария Костюк.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.