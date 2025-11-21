В Нижнем Тагиле каждая третья проба воды не соответствует нормам

В Нижнем Тагиле по итогам 9 месяцев прошлого года этим нормам не соответствовали 31% проб воды. Проблему будут решать за счет строительства станции водоподготовки «Южная» в районе Черноисточинского водохранилища, на которую потратят 8,5 миллиарда рублей. Об этом пишет Тагил. Лайф.