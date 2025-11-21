В Нижнем Тагиле каждая третья проба воды не соответствует нормам

По итогам проверки регионального управления Роспотребнадзора в Свердловской области 11,6% водопроводной воды не соответствует установленным санитарно-химическим нормам.
В Нижнем Тагиле по итогам 9 месяцев прошлого года этим нормам не соответствовали 31% проб воды. Проблему будут решать за счет строительства станции водоподготовки «Южная» в районе Черноисточинского водохранилища, на которую потратят 8,5 миллиарда рублей. Об этом пишет Тагил. Лайф.
В целом по региону в 4,6% образцов воды превышены микробиологические показатели, в 0,2% проб — паразитологические. В администрации населенных пунктов направили 264 рекомендации по исправлению ситуации, выдано 21 предупреждение, в суды направили 11 исков.