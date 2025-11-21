Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Тикси в Якутии благоустроят площадь Мира

Там установят павильон, защищенный от холодов, ветра и осадков.

Площадь Мира в поселке Тикси Республики Саха (Якутия) преобразят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства региона.

Чтобы создать комфортные условия для отдыха жителей в любую погоду, на общественной территории построят многофункциональный павильон. Он будет закрывать от холодов, ветра и осадков. Внутри установят удобные скамьи, торговые точки, смотровую, сцену и амфитеатр, смонтируют освещение. Также там оборудуют детскую и спортивную площадки. А главным украшением площади станет мемориальный комплекс, посвященный героям Тикси. Работы запланированы на 2026−2027 год.

«Жители поселка активно участвовали не только в обсуждении, но и в планировании будущего объекта: его доступности, логистики, расположения малых архитектурных форм и функционального назначения. Такой подход позволяет создать пространство, которое действительно будет востребовано местными жителями», — отметила руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии Любовь Папок.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.