В поселке Тикси в Якутии благоустроят площадь Мира

Чтобы создать комфортные условия для отдыха жителей в любую погоду, на общественной территории построят многофункциональный павильон. Он будет закрывать от холодов, ветра и осадков. Внутри установят удобные скамьи, торговые точки, смотровую, сцену и амфитеатр, смонтируют освещение. Также там оборудуют детскую и спортивную площадки. А главным украшением площади станет мемориальный комплекс, посвященный героям Тикси. Работы запланированы на 2026−2027 год.