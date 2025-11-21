В Ярской детской школе искусств Удмуртии отремонтируют кровлю

Кровлю здания детской школы искусств поселка Яр Удмуртской Республики отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Ярского района.
Сейчас проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая приступит к работам уже в начале декабря. Завершить проект планируют до конца 2025 года.
В школе искусств занимаются более 200 ребят. Для них действуют четыре отделения подготовки: инструментальное, эстрадное, художественное и хореографическое.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.