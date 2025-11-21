В селе Константиновка Амурской области обновили дорогу по улице Горького

Дорогу по улице Горького, проходящую через село Константиновка Амурской области, привели в нормативное состояние при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Участок протяженностью 1,4 км является частью региональной трассы Екатеринославка — Тамбовка — Константиновка. В ходе работ там срезали старое покрытие, восстановили основание дорожной одежды и водоотвод, а затем уложили новый асфальт. Также мастера укрепили обочины, установили сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесли разметку.
«В Константиновском районе в этом году по нацпроекту подрядчик отремонтировал более четырех километров дорог с опережением контрактных сроков на год. Гравийный въезд в село Ключи заасфальтировали и провели освещение, в Крестовоздвиженке по обращению местных [жителей] уложили новый асфальт и оборудовали тротуар, а в Константиновке обновили главную улицу, проходящую через село. Мы понимаем важность обеспечения комфортных условий для жителей сельских территорий. Именно поэтому наша программа ремонта транзитных дорог включает не только обновление дорожного полотна, но и модернизацию инфраструктуры: устанавливаем новые автобусные павильоны, улучшаем освещение улиц и пешеходные переходы», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.