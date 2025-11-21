В селе Константиновка Амурской области обновили дорогу по улице Горького

«В Константиновском районе в этом году по нацпроекту подрядчик отремонтировал более четырех километров дорог с опережением контрактных сроков на год. Гравийный въезд в село Ключи заасфальтировали и провели освещение, в Крестовоздвиженке по обращению местных [жителей] уложили новый асфальт и оборудовали тротуар, а в Константиновке обновили главную улицу, проходящую через село. Мы понимаем важность обеспечения комфортных условий для жителей сельских территорий. Именно поэтому наша программа ремонта транзитных дорог включает не только обновление дорожного полотна, но и модернизацию инфраструктуры: устанавливаем новые автобусные павильоны, улучшаем освещение улиц и пешеходные переходы», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.