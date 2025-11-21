Ричмонд
Куда воронежцам сходить на выходных

Рассказываем о самых интересных событиях города и области.

Источник: АиФ Воронеж

22 ноября

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова

18:00 | «Мы все и Надежда» | 12+

Новый театр

19:00 | «БегиОстанься» | 12+

Воронежская филармония

18:00 | VIII фестиваль «Воронежская камерата». Ровшан Мамедкулиев (гитара), Максим Новиков (альт) | 12+

Театр «Кот»

15:30 | «Пока мы здесь» | 12+

18:30 | «Алхимики» | 16+

Дворцовый комплекс Ольденбургских

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского

Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+

Выставка из серии «Открывая фонды»: «Воронежа любимые места» | 0+

Воронежский концертный зал

19:00 | Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» | 12+

Воронежский океанариум

11:30 | Показательное кормление енотов «Весёлый движ» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки»

11:00 | Пешая экскурсия «О Костёнках с любовью» | 12+

23 ноября

Театр оперы и балета

15:00 | Концерт «Романтизм Франца Шуберта» | 6+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова

18:00 | «Три сестры» | 12+

Новый театр

19:00 | «Бог ездит на велосипеде» | 12+

Театр «Кот»

12:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+

18:00 | «Призраки Додо или 13 историй о любви» | 16+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского

Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+

Выставка из серии «Открывая фонды»: «Воронежа любимые места» | 0+

Дворцовый комплекс Ольденбургских

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский концертный зал

16:00 | Концерт Константина Винокурова | 12+

19:00 | Спектакль «Любовь в квадрате» | 16+

Воронежский океанариум

12:00 | Экскурсионный маршрут «Обезьяний паркур» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки»

11:00 | Пешая экскурсия «О Костёнках с любовью» | 12+