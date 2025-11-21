Куда воронежцам сходить на выходных

22 ноября
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова
18:00 | «Мы все и Надежда» | 12+
Новый театр
19:00 | «БегиОстанься» | 12+
Воронежская филармония
18:00 | VIII фестиваль «Воронежская камерата». Ровшан Мамедкулиев (гитара), Максим Новиков (альт) | 12+
Театр «Кот»
15:30 | «Пока мы здесь» | 12+
18:30 | «Алхимики» | 16+
Дворцовый комплекс Ольденбургских
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского
Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+
Выставка из серии «Открывая фонды»: «Воронежа любимые места» | 0+
Воронежский концертный зал
19:00 | Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» | 12+
Воронежский океанариум
11:30 | Показательное кормление енотов «Весёлый движ» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки»
11:00 | Пешая экскурсия «О Костёнках с любовью» | 12+
23 ноября
Театр оперы и балета
15:00 | Концерт «Романтизм Франца Шуберта» | 6+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова
18:00 | «Три сестры» | 12+
Новый театр
19:00 | «Бог ездит на велосипеде» | 12+
Театр «Кот»
12:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
18:00 | «Призраки Додо или 13 историй о любви» | 16+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского
Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея» | 0+
Выставка из серии «Открывая фонды»: «Воронежа любимые места» | 0+
Дворцовый комплекс Ольденбургских
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский концертный зал
16:00 | Концерт Константина Винокурова | 12+
19:00 | Спектакль «Любовь в квадрате» | 16+
Воронежский океанариум
12:00 | Экскурсионный маршрут «Обезьяний паркур» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки»
11:00 | Пешая экскурсия «О Костёнках с любовью» | 12+