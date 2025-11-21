В городе Козьмодемьянске в Республике Марий Эл модернизировали музей

Художественно-исторический музей им. А. В. Григорьева в городе Козьмодемьянске Республики Марий Эл модернизировали по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации города.
В музее обновили витрины и интерактивные сенсорные киоски. Также там закупили современную технику — компьютеры, телевизор и фотоаппарат. В залах заменили рассеянную подсветку экспонатов на точечную. Это позволяет акцентировать внимание посетителей на каждой картине и по-новому раскрывать ее краски.
«Грамотная подсветка экспонатов — это настоящее искусство, играющее ключевую роль в восприятии музейных ценностей», — сказал по этому поводу глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.