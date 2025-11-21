Для школьников Ульяновска провели экскурсию по городской больнице

«Выбор профессии — это сложный и ответственный шаг, который предстоит сделать каждому подростку. Возможность с самого начала попробовать себя в разных медицинских направлениях — большая удача и важная помощь в профессиональном самоопределении. Мы рады, что смогли показать ребятам многогранность медицины и ответить на все их вопросы — от объема работы и мер поддержки медицинских работников до текущих условий труда», — сказала главная медицинская сестра ЦГКБ Ульяновска Наталья Кузьмина.