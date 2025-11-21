Для школьников Ульяновска провели экскурсию по городской больнице

Специалисты Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) из Ульяновска организовали экскурсию для учеников 9-х и 11-х классов средней школы № 42, сообщили в областном министерстве здравоохранения. Привлечение новых специалистов в сферу медицины отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ребятам показали основные отделения больницы — операционный блок, травмпункт, отделения неотложной помощи, нейрохирургии. Школьники также узнали, как определить группу крови, работать с пульсоксиметром, измерить уровень глюкозы и снять ЭКГ. А еще им продемонстрировали обеспечение мер безопасности в инфекционном отделении при работе с COVID-19.
«Выбор профессии — это сложный и ответственный шаг, который предстоит сделать каждому подростку. Возможность с самого начала попробовать себя в разных медицинских направлениях — большая удача и важная помощь в профессиональном самоопределении. Мы рады, что смогли показать ребятам многогранность медицины и ответить на все их вопросы — от объема работы и мер поддержки медицинских работников до текущих условий труда», — сказала главная медицинская сестра ЦГКБ Ульяновска Наталья Кузьмина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.