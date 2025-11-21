Ричмонд
Некачественную молочку снова выявили в Нижегородской области

Несоответствия по показателю «Жирнокислотный состав», а также «Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе» были выявлены в образцах масла в рамках проведения пищевого мониторинга сотрудниками химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», сообщает пресс-служба Нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Источник: Время

Исследования проводились с 5 по 18 ноября.

Информация о результатах внесена в автоматизированную систему «ВЕСТА» и направлена в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республики Марий Эл.

«Жирнокислотный состав масла определяет его качество и влияние на здоровье, — говорится в сообщении. — Неправильный жирнокислотный состав повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ведет к возникновению проблем с пищеварением, аллергиям и воспалениям, метаболическому синдрому».

Ранее сообщалось, что 50 тонн небезопасной молочки пытались ввезти в Нижегородскую область.