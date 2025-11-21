Некачественную молочку снова выявили в Нижегородской области

Несоответствия по показателю «Жирнокислотный состав», а также «Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе» были выявлены в образцах масла в рамках проведения пищевого мониторинга сотрудниками химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», сообщает пресс-служба Нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».