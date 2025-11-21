Правила дорожного движения изменятся в Беларуси после критики Лукашенко

В Беларуси готовятся предложения по изменению Правил дорожного движения, пишет БелТА.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про жалобы белорусов на большие очереди на АЗС из-за кофе: «Не можем подъехать, заправиться». После критики МВД отреагировало на ситуацию с очередями на АЗС.
А сейчас в «Белнефтехиме» сказали, что готовятся предложения по изменениям в ПДД, чтобы навести порядок на АЗС. Данные изменения будут направлены на совершенствование порядка заправки транспорта на автозаправках.
На рабочей встрече с начальником главного управления ГАИ МВД Виктора Ротченкова уже обсуждались повышение уровня сервиса и качества обслуживания покупателей, создание условий, исключающих очереди на автозаправках. Отмечалось, что профилактическая работа уже приносит свои результаты.
Но и сказали, что существующие схемы организации дорожного движения на АЗС нужно актуализировать по рекомендации ГАИ.
— Считаем целесообразной разработку и использование типовой схемы организации дорожного движения на АЗС, — подчеркнул замглавы концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.
Также стоит цель совершенствования системы обслуживания различных групп покупателей на АЗС по всем направлениям.
В связи с этим «Белнефтехим» начнет подготовку предложений для внесения изменений в ПДД.
