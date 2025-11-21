Ричмонд
В Казани появятся три новые автобусные остановки

Их откроют по просьбам местных жителей.

Источник: Комсомольская правда

С 22 ноября в Казани вводятся три новых остановочных пункта для общественного транспорта. На улице Матюшинской появится остановка «Ж.м. Кояшлы» для автобуса № 56, на Олимпийской — «Восточные Салмачи» для маршрута № 90, а в селе Богородское на Овражной улице — остановка «Мечеть» также для маршрута № 90.

На всех новых остановках установят соответствующие указатели, водители прошли необходимый инструктаж. Схемы движения и автоинформация в транспорте будут своевременно обновлены. Изменения внедряются по обращениям местных жителей для улучшения транспортной доступности районов, сообщает мэрия Казани.

Напомним, в Казани переименовали остановку «Театр им. Камала» в «Старо-Татарскую слободу».