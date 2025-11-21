В Казани появятся три новые автобусные остановки

С 22 ноября в Казани вводятся три новых остановочных пункта для общественного транспорта. На улице Матюшинской появится остановка «Ж.м. Кояшлы» для автобуса № 56, на Олимпийской — «Восточные Салмачи» для маршрута № 90, а в селе Богородское на Овражной улице — остановка «Мечеть» также для маршрута № 90.