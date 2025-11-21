На Башкирию обрушится ледяной дождь

На территории Башкирии ожидаются опасные погодные явления. О них предупреждает МЧС республики. Завтра, 22 ноября, пройдут небольшие осадки в виде снега, который будет переходить в мокрый снег и дождь, местами до умеренных. В восточных районах ночью существенных осадков не ожидается.