На Башкирию обрушится ледяной дождь

На территории Башкирии ожидаются опасные погодные явления. О них предупреждает МЧС республики. Завтра, 22 ноября, пройдут небольшие осадки в виде снега, который будет переходить в мокрый снег и дождь, местами до умеренных. В восточных районах ночью существенных осадков не ожидается.
В отдельных районах прогнозируются такие опасные явления, как ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На автомобильных дорогах вероятна гололедица.
Ветер будет юго-восточного и южного направления со скоростью 3−8 м/с, днем усилится до 9−14 м/с. Температурный фон: ночью от 0 до −5 градусов, при прояснениях возможно похолодание до −10 градусов, днем воздух прогреется до +2…+7 градусов.
На автодорогах в период осадков ожидается ухудшение видимости до 500−1000 метров.
Для Уфы также прогнозируется облачная погода с прояснениями в ночные часы. Ночью пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, днем ожидается дождь. Местами возможен гололед, на дорогах — гололедица. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с, днем 9−14 м/с. Температура ночью составит −3…-5 градусов, днем — +4…+6 градусов.
