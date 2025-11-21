В Татарстане прошла олимпиада школьников «Служу Отчизне! Служу народу!»

Олимпиада школьников «Служу Отчизне! Служу народу!» прошла с 10 по 16 ноября среди учащихся Республики Татарстан, сообщили в министерстве образования региона. Военно-патриотическое воспитание молодого поколения входит в число целей и задач нацпроекта «Молодежь и дети».
Мероприятие объединило более 130 учеников 8−10-х классов из 40 районов Татарстана. Ребята состязались в различных испытаниях: работе с картой и компасом, метании учебных гранат, электронном тире, ношении химической защиты, сборке и разборке автомата, управлении беспилотником. Помимо практических навыков, учащиеся продемонстрировали свои теоретические знания и умение адаптироваться в нестандартных ситуациях.
Еще для участников подготовили образовательную программу. В нее вошли экскурсии в танковое училище, просмотр тематических фильмов и мастер-класс от Росгвардии.
По итогам олимпиады 11 ребят стали победителями. Лучших определили еще в двух отдельных номинациях — «Ориентир на местности» и «Боевой практик».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.