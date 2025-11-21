Названа средняя зарплата учителя в Нижегородской области

Согласно информации, за период с января по октябрь текущего года средний доход учителей в общеобразовательных учреждениях региона составил 59 252,7 рубля. Отмечается, что данные цифры не учитывают федеральные выплаты за классное руководство. По сравнению с тем же периодом 2024 года, зарплаты педагогов выросли на 11,3%.