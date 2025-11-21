Названа средняя зарплата учителя в Нижегородской области

Согласно информации, за период с января по октябрь текущего года средний доход учителей в общеобразовательных учреждениях региона составил 59 252,7 рубля. Отмечается, что данные цифры не учитывают федеральные выплаты за классное руководство. По сравнению с тем же периодом 2024 года, зарплаты педагогов выросли на 11,3%.
В минобре уточнили, что положительная динамика связана, в том числе, с прошедшей индексацией. При этом с 1 октября 2024 года оклады сотрудников государственных учреждений Нижегородской области были увеличены на 7,2%.
Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ рассматривает возможность повышения зарплат педагогов по всей стране. Сообщалось также, что каждый четвертый учитель в Нижегородской области работает в сельской местности.