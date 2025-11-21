В Ростовской области ищут Евгения Кошелева, пропавшего 11 лет назад

Жителей Ростовской области попросили оказать помощь в поисках таганрожца Евгения Кошелева, пропавшего в 11 лет назад. Следователи предполагают, что мужчину могли убить, в связи с этим было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»). Ориентировку распространила пресс-служба СУ СК России по региону.
По данным СК, около 7:20 утра 4 февраля 2014 года мужчина вышел из дома (улица Железнодорожная, 78 «а») на работу, но по пути бесследно пропал.
Приметы: на момент исчезновения было 25 лет, худощавое телосложение, рост 180−185 см, средней длины русые волосы, размер обуви — 42−43.
Пропавший был одет в синюю железнодорожную форму с оранжевыми светоотражающими вставками и логотипом «РЖД» на левом рукаве. На голове была черная вязаная шапка, на ногах — темно-синие сапоги.
С собой у мужчины были документы, сотовый телефон «Nokia» и банковская карта. Также отрабатывается версия о том, что Евгений Кошелев мог изменить свои персональные данные.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить в следственный отдел по Таганрога, по телефону дежурной службы следственного управления или в полицию по номеру «102».
