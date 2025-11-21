Ричмонд
В Забайкальском крае отремонтировали участок трассы Баляга — Ямаровка

Работы провели на участке длиной 12 км.

Ремонт отрезка автодороги Баляга — Ямаровка в Забайкальском крае провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

Работы прошли на участке длиной 12 км. Мастера починили водопропускные трубы и заменили покрытие проезжей части. Также там установили знаки и металлическое барьерное ограждение, нанесли разметку.

Трасса Баляга — Ямаровка является ключевым маршрутом для жителей Красночикойского округа, который изолирован от железнодорожной сети. Через него проходит маршрут к Чите и другим близлежащим регионам.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.