В Забайкальском крае отремонтировали участок трассы Баляга — Ямаровка

Ремонт отрезка автодороги Баляга — Ямаровка в Забайкальском крае провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
Работы прошли на участке длиной 12 км. Мастера починили водопропускные трубы и заменили покрытие проезжей части. Также там установили знаки и металлическое барьерное ограждение, нанесли разметку.
Трасса Баляга — Ямаровка является ключевым маршрутом для жителей Красночикойского округа, который изолирован от железнодорожной сети. Через него проходит маршрут к Чите и другим близлежащим регионам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.