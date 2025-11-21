В Петербурге пройдет выставка целлюлозно-бумажной промышленности

Главная выставка оборудования и технологий для целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) PulpFor 2025 состоится 25−27 ноября на территории центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге, сообщили в компании «ЭкспоВижнРусс». Там будут представлены разработки, направленные на достижение технологической независимости российских предприятий в соответствии с задачами нацпроекта «Новые материалы и химия».
В ходе деловой программы участники обсудят меры государственной поддержки, инструменты финансирования и индустриальные программы, которые реализуются при поддержке нацпроектов. Помимо этого, состоится форум PulpFor 2025, формат которого включает более 20 часов обсуждений, 30 спикеров и 300 делегатов из России и зарубежных стран.
На выставке представят оборудование для производства целлюлозно-бумажной продукции, переработки макулатуры, химикаты для создания бумаги и картона, водоподготовки и очистки сточных вод, а также другие передовые решения. Достижения инженеров, технологов и управленцев будут отмечены на церемонии вручения отраслевой премии PulpFor Awards — единственной в России награды для компаний ЦБП России.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.