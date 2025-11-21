В Чамзинском районе Мордовии открыли модернизированный молодежный центр

Для детей и подростков обустроили открытые зоны для досуга и концертный кинозал. Еще там оборудовали места для выставок и буккроссинга, занятий киберспортом, музыкой и хореографией, творчества, мастер-классов, лекций и многого другого. Помимо этого, в центре появилось пространство для активистов Движения первых и Точка Мужества для проведения патриотических мероприятий.