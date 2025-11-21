В Чамзинском районе Мордовии открыли модернизированный молодежный центр

Молодежный центр в поселке Комсомольском в Республике Мордовии обновили при поддержке национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Специалисты привели в порядок фасад, кровлю и входную группу здания, улучшили системы водоснабжения и отопления. Также учреждение оснастили современной техникой и мебелью.
Для детей и подростков обустроили открытые зоны для досуга и концертный кинозал. Еще там оборудовали места для выставок и буккроссинга, занятий киберспортом, музыкой и хореографией, творчества, мастер-классов, лекций и многого другого. Помимо этого, в центре появилось пространство для активистов Движения первых и Точка Мужества для проведения патриотических мероприятий.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.