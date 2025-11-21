35 омских призывников отправятся в погранвойска

В пятницу, 21 ноября, в Пограничном управлении ФСБ России по Омской области прошел торжественный митинг, посвященный отправке омских военнослужащих для прохождения службы по призыву пограничиками. На дальневосточные границы 35 новобранцев из Омска уедут завтра.
Напутственные слова будущим пограничникам высказал начальник Пограничного управления ФСБ России по Омской области Сергей Махорин, а также почетные гости: вице-губернатор Алексей Ромахин, начальник областного Военного комиссариата, полковник Вячеслав Верхоланцев, руководитель военного отдела Исилькульской епархии, священник Сергий (Абрамов), председатель комитета Омской региональной общественной организации «Совет солдатских родителей» Любовь Лобова, сообщила пресс-служба погрануправления.
«Звучали слова о важности сегодняшнего события, о высокой чести служить в пограничных органах, об ответственности, возложенной на воинов в зеленых фуражках. Каждый из призывников прошел непростой отбор, и теперь, чтоб стать настоящим пограничником, им предстоит показать свою стойкость, мужество, дисциплину и патриотизм, охраняя рубежи нашей Родины», — отметили в ведомстве.
Пресс-служба управления напомнила, что практика комплектования пограничных органов ФСБ России военнослужащими по призыву возобновлена с прошлого года. Срок службы здесь составляет один год, за который солдаты проходят курс молодого бойца в специализированных учебных центрах, далее же охраняют границу в отделениях и заставах.
На сегодня служба по призыву это не только выполнение конституционного долга и возможность получить опыт охраны границы, но и стартовая площадка для профессионального роста в ФСБ. Так как при желании каждый военнослужащий может после призыва остаться и продолжить службу там же по контракту.
