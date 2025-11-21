Мэр Иркутска поздравил со 100-летним юбилеем ветерана ВОВ Михаила Мельникова

Мэр Иркутска поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Михаила Мельникова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, его военная карьера началась в 1943 году на Белорусском фронте. Будучи радистом, он участвовал в боях, которые привели его до Кенигсберга. Сам же Михаил родился 21 ноября 1925 года в Гомеле.
Более 60 лет Михаил Ефимович живет в Иркутске. Почти 30 из них он провел вместе с супругой Антонидой Какоуровой. Она ветеран труда, которая в этом году отметила свое 90-летие.
— Их общая история, в которой переплелись фронтовые и тыловые судьбы, — настоящий пример стойкости и веры. Желаю юбиляру крепкого здоровья, душевного тепла, мирного неба над головой, — сказал глава города Руслан Болотов.
За мужество и героизм Михаил Мельников был удостоен фронтовых наград, среди которых орден Отечественной войны I степени, медаль Жукова, а также медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». В октябре 2025 года он стал почетным гражданином Иркутской области.