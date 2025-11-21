Мэр Иркутска поздравил со 100-летним юбилеем ветерана ВОВ Михаила Мельникова

Мэр Иркутска поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Михаила Мельникова. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, его военная карьера началась в 1943 году на Белорусском фронте. Будучи радистом, он участвовал в боях, которые привели его до Кенигсберга. Сам же Михаил родился 21 ноября 1925 года в Гомеле.