Крым заключил соглашение о сотрудничестве с Российской академией художеств

Стороны будут сотрудничать в организации и проведении культурно-просветительских мероприятий.

Источник: правительство Крыма

Совет министров Республики Крым и Российская академия художеств заключили соглашение о совместной работе в сфере культуры, искусства и просвещения, сообщает пресс-служба правительства республики.

Соглашение подписали президент Российской академии художеств Василий Церетели и заместитель председателя Совета министров Крыма Михаил Назаров. Стороны намерены сотрудничать в организации культурных и образовательных мероприятий, выставок, обмене информацией и методическими материалами в сфере культуры и искусства.

Кроме того, соглашение также даст крымским студентам шанс учиться в Российской академии художеств и Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова.