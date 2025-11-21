ТУСУР начнет испытания «умной» системы определения объемов камер сердца по УЗИ в 2026

«Доцент кафедры телевидения и управления Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Андрей Каменский выиграл грант в рамках программы “УМНИК” на разработку программного комплекса для определения объемов камер сердца и их соотношений при проведении УЗИ», — говорится в сообщении.