ТУСУР начнет испытания «умной» системы определения объемов камер сердца по УЗИ в 2026

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС. Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) планируют завершить разработку системы автоматического определения объемов камер сердца при проведении УЗИ и начать ее испытания осенью 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Доцент кафедры телевидения и управления Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Андрей Каменский выиграл грант в рамках программы “УМНИК” на разработку программного комплекса для определения объемов камер сердца и их соотношений при проведении УЗИ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что программный комплекс в автоматизированном режиме будет распознавать камеры сердца, рассчитывать их объем, и далее врачи будут интерпретировать полученные результаты. Разработка станет частью большой системы, которая поможет врачам анализировать снимки КТ, УЗИ и ставить диагнозы.
Уточняется, что в настоящее время прямых аналогов такого программного комплекса на отечественном рынке нет.
По словам руководителя проекта Андрея Каменского, завершить разработку программного комплекса планируется осенью 2026 года, тогда же будут проведены первые испытания в НИИ кардиологии.